Ferrexpo расширит мощности по ремонту ж/д техники

До конца 2019 года мощности по ремонту грузовых вагонов ДП “Ферротранс” Полтавского горно-обогатительного комбината (ПГОК, Горишние Плавни, входит в состав компании Ferrexpo) будут расширены. Об этом написал ЦТС со ссылкой на старшего менеджера по логистике “Ферротранс” Виталий Олейник.

“До конца текущего года в депо ДП “Ферротранс” запланирован ввод в эксплуатацию отделения по ремонту тормозного оборудования, колесно-роликового отделения и ВКМ, и расширение условного номера вагоноремонтного депо ДП “Ферротранс” до капитального. Ну и о частных локомотивах не забываем”, – цитируется Олейник.

В конце прошлого года входящий в состав группы Ferrexpo, Еристовский ГОК заказал 200 полувагонов у Крюковского ВСЗ (Кременчуг), которые были поставлены до февраля 2019 года. Парк вагонов группы увеличился до более чем 2600 единиц.

В 2017 году на Полтавском ГОке было организовано подразделение по ремонту грузовых вагонов, которым занимается дочернее предприятие комбината “Ферротранс”.

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