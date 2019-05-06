Набсовет Днепроспецстали уволил и.о. предправления

Наблюдательный совет ЧАО “Электрометаллургический завод “Днепроспецсталь” (ДСС, Запорожье) на своем заседании 24 апреля 2019 года уволил и.о. председателя правления предприятия Виталия Корниевского с 30 апреля 2019 года. Об этом говорится в официальной отчетности предприятия.

Новым и.о. предправления с 1 мая 2019 года назначен Сергей Кийко, до этого занимавший должность первого заместителя – директора по финансам и экономике ДСС.

Кроме того, во время общего собрания акционеров предприятия 23 апреля 2019 года был полностью сменен состав ревизионной комиссии. Так, из нее выведены компании Crascoda Holdings Limited (Кипр, владеет 6,6826% акций ДСС), Perfect World (HK) Limited (Гонконг, 0,0001%) и ООО “Инвестиционная компания “Бизнес-Инвест” (0,0001%). В место них на 5 лет избраны ответственный специалист по анализу и управлению рисками Юрий Поворотний, старший специалист Екатерина Пушенко и ведущий специалист отдела налогового планирования Анастасия Криницкая.

Также акционеры предприятия привлекли аудиторскую кампанию “Эрнст энд Янг” для проведения финансового аудита компании.

Согласно годовому отчету предприятия, ЧАО “Днепроспецсталь” завершило 2018 год с консолидированным чистым убытком в размере 428,449 млн грн, тогда как в предыдущем году получило чистую прибыль в размере 61,023 млн грн.

“Днепроспецсталь” – единственный в Украине производитель сортового проката и поковки из специальных марок стали: нержавеющей, инструментальной, быстрорежущей, подшипниковой, конструкционной, а также из жаропрочных сплавов на основе никеля.

Считается, что предприятие контролируется двумя крупными группами акционеров, которые могут быть связаны, с экс-акционером ПриватБанка Игорем Коломойским и бизнес-группой VS Energy International. Однако официально бенефициарами предприятия являются три гражданина Латвии, по одному гражданину Словакии и Германии.

До 2008 года крупным акционером предприятия была компания EastOne Виктора Пинчука.

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