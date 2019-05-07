Как изменилась стоимость металлопроката в Украине в начале мая 2019 года

По состоянию на 7 мая 2019 года сводный ценовой индекс Украинского центра стального строительства (УЦСС) несколько снизился месяц к месяцу.
Среди разных видов проката строительного сортамента, которые формируют данный индекс, за последний месяц подешевели г/к плоский прокат и швеллер. Незначительно подорожали балка и уголок. стоимость профильной и круглой трубы осталась без изменений.
Более подробно изменения цен показаны в таблице.
|Позиция
|Текущая котировка, грн
|% за месяц
|% к началу года
|% к аналог., периоду пред., года
|Лист г\к от 5 до 14 мм
|18855
|-3.31
|-2.88
|-15.73
|Балка №20
|22070
|0.78
|-0.36
|-4.6
|Швеллер №18
|21195
|-2.28
|4.67
|-12.36
|Уголок 63х5
|20675
|0.29
|2.76
|-9.5
|Профильная труба 100х4
|21100
|0
|-0.47
|-14.57
|Круглая труба 114х4
|21350
|0
|-0.47
|-14.43
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