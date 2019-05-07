Как изменилась стоимость металлопроката в Украине в начале мая 2019 года

Опубликовано автор Admin

По состоянию на 7 мая 2019 года сводный ценовой индекс Украинского центра стального строительства (УЦСС) несколько снизился месяц к месяцу.


Среди разных видов проката строительного сортамента, которые формируют данный индекс, за последний месяц подешевели г/к плоский прокат и швеллер. Незначительно подорожали балка и уголок. стоимость профильной и круглой трубы осталась без изменений.

Более подробно изменения цен показаны в таблице.

 

Позиция Текущая котировка, грн % за месяц % к началу года % к аналог., периоду пред., года
Лист г\к от 5 до 14 мм 18855 -3.31 -2.88 -15.73
Балка №20 22070 0.78 -0.36 -4.6
Швеллер №18 21195 -2.28 4.67 -12.36
Уголок 63х5 20675 0.29 2.76 -9.5
Профильная труба 100х4 21100 0 -0.47 -14.57
Круглая труба 114х4 21350 0 -0.47 -14.43

Приазовье и Донбасс. Туризм и достопримечательности
Путешествия по Украине и другим странам мира. Фоторепортажи

Комментарии закрыты.