Сколько и какого металла в одном грузовом вагоне

Средняя масса тары одного грузового вагона составляет 24 тонны, а на его строительство уходит около 26 тон металлопроката. Следовательно в прошлом году на производство 11,1 тыс тонн грузовых вагонов было израсходовано около 290 тыс тонн стальной продукции, сообщает GMK.center.

В материале приводится информация о том какая именно стальная продукция используется при строительстве грузовых вагонов на примере “Днепровагонмаша”.

Потребление металла на «Днепровагонмаш»

Тип металлопотребления 2018 г. Прогноз на 2019 г. Металлопотребление в производстве вагонов, тыс. тонн 60.6 81.6 Металлопотребление в ремонте вагонов, тыс. тонн 0.4 0.9 Выпуск вагонов, шт. 2312 3150 Ремонт вагонов, шт. 33 72 Усредненное металлопотребление в вагоностроении на один вагон, тонн 26.2 25.9 Усредненное металлопотребление в вагоноремонте на один вагон, тонн 12.1 12.5

Источник данных: ЧАО «Днепровагонмаш»

В 2018 году предприятия Группы Метинвест в адрес вагоностроителей и вагоноремонтников отгрузили более 150 тыс. тонн металлопроката.

«Интерпайп» в прошлом году увеличил поставки грузовых колес на внутренний рынок на 39% по сравнению с 2017 годом – до 62 тыс. тонн. Почти половину этого объема компания отгрузила в адрес «Укрзализници».

«В среднем масса тары вагона составляет 24 тонны. 10 тонн приходится на тележки (ходовая часть вагона) и 14 тонн – на кузов», – цитируется Олег Корнецкий, гендиректор ЧАО «Днепровагонмаш».

По данным «Днепровагонмаш», на строительство одного вагона в среднем уходит примерно 26 тонн металлопродукции. При этом собственный вес наиболее распространенных в Украине типов грузовых вагонов (полувагонов, зерновозов) варьируется в пределах 23-24 тонн.

«В производстве вагонов и их ремонте предприятия «Аурум Груп» наряду с изделиями литейной отрасли используют широкую номенклатурную линейку металлопрокатной продукции из конструкционных и низколегированных марок сталей. Она включает простой сортовой прокат (круглую, квадратную и шестигранную сталь), фасонный прокат (швеллер, уголок), плоский прокат (горячекатаные листы различных толщин) и специальный прокат (профиль «Z», профиль «вагонная стойка»)», – говорит Андрей Жарий, гендиректор «Аурум Груп».

Что касается вагоноремонта, то по словам главы Ассоциации собственников вагонов Александра Криворучко, в 2018 году среднемесячное количество ремонтов по видам для вагонов частного подвижного состава составило: капитальный – 679 ед., деповской – 1484 ед. и текущий – 8993 ед. Но металлопотребление в вагоноремонте подсчитать сложнее из-за различной металлоемкости.

На «Днепровагонмаше» ремонт грузового вагона обходится примерно в 50% «металловеса» нового вагона. «Целевой сегмент нашего предприятия – выполнение сложных, металлоемких ремонтов с большими объемами кузовных работ, что требует значительного объема металлопродукции», – поясняет Олег Корнецкий.

В материале говорится, что объем металла, используемого в капремонте вагонов «частников» можно оценить примерно в 100 тыс. тонн. А с учетом потребности «Укрзализници» этот показатель может увеличиться до 250 тыс. тонн металлопроката.

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