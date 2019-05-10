Почему корпорация ИСД осталась без руководства

Во время встречи с руководством Днепровского МК (Каменское), народный депутат Украины совладелец корпорации ИСД Сергей Тарута сообщил, что в настоящий момент у корпорации нет действующего руководства.

“Существуют проблемы в Корпорации, которая сейчас переживает не лучшие времена и практически лишена руководства”, – заявил Тарута.

Он напомнил, что генеральный директор и совладелец ИСД Олег Мкртчан находится в тюрьме в России по подозрению в растрате более $1 млрд. Также рассказал, что срок действия доверенности исполнительного директора корпорации Максима Завгороднего на право занимать эту должность истек. А мажоритарные акционеры, в лице представителей российского ВЭБ, не реагируют на требование Таруты о назначении нового руководства.

Днепровский МК принадлежит корпорации ИСД, акционерами которой являются Сергей Тарута, Олег Мкртчан и группа акционеров, которую финансировал российский ВЭБ.

Корпорации ИСД принадлежат Днепровский МК (Каменское), Алчевский МК и Алчевсккокс (оба находятся на временно неконтролируемой части Луганской области), метзаводы в Польше и Венгрии.

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