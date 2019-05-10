Как изменится мировое потребление металлопроката в 2019 году

Мировое потребление металлопроката в 2019 году может увеличиться на – 1-2%. Об этом говорится в презентации корпорации ArcelorMittal, опубликованной на ее сайте. В документе уточняется, что согласно прогнозу ассоциации worldsteel глобально потребление стали в текущем году увеличится на 1,3%.

при этом в Китае, который потребляет около половины производимого металлопроката, потребление может увеличиться на 1% (worldseel – +1%). А во остальном мире без учета КНР – вырастет на 1-2% (+1,7%).

В СНГ потребление увеличится также на 1-2% (+1,4%). В странах ЕС-28 – не изменится или снизится на 1% (+0,3%).

В США спрос на сталь, согласно прогнозу ArcelorMittal увеличится на 0,5-1,5% (+1,3%), а в Бразилии – вырастет сильнее всего среди изученных регионов – на 3-4% (+3,65).

Согласно прогнозу Группы Метинвест, в 2019 году видимое потребление металлопроката в Украине может увеличиться на 5% до 4,55 млн тонн.

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