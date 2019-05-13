Как изменилась стоимость металлопроката в Украине 6-13 мая 2019 года

По данным издательства “Металлика” в первой декаде мая 2019 года большинство видов металлопроката в Украине незначительно подешевели.

В сегменте длинномерного проката балка подешевела на 51 грн./тонна (-0,21 %). Цена арматуры и уголка снизилась в пределах 24 грн./тонна (-0,13 %) и 15 грн./тонна (-0,07 %) соответственно. Котировки швеллера просели на 111 грн./тонна (0,47 %).

Стоимость нелегированного круга в период с 6 по 13 мая зафиксирована на уровне 21073 грн./тонна.

В сегменте листового проката цена горячекатаного листа уменьшилась на 22 грн./тонна (0,11 %). Стоимость холоднокатаного листа не изменилась.

Бесшовные трубы подешевели на 25 грн./тонна (0,07 %). Цена ВГП и электросварных труб остались без изменений.

Ценовой индекс Украинского центра стального строительства (УЦСС) для металлопроката строительного сортамента в начале мая также несколько сократился. Цены металлотрейдеров по состоянию на 13 мая 2019 года см. в таблице.

Позиция Текущая котировка, грн % за месяц % к началу года % к аналог., периоду пред., года Лист г\к от 5 до 14 мм 18855 -3.31 -2.88 -15.73 Балка №20 22070 0.78 -0.36 -4.6 Швеллер №18 21195 -2.28 4.67 -12.36 Уголок 63х5 20675 0.29 2.76 -9.5 Профильная труба 100х4 20500 -2.84 -3.3 -17 Круглая труба 114х4 20750 -2.81 -3.26 -16.83

Приазовье и Донбасс. Туризм и достопримечательности

Путешествия по Украине и другим странам мира. Фоторепортажи