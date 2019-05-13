Как изменилась стоимость металлопроката в Украине 6-13 мая 2019 года

По данным издательства “Металлика” в первой декаде мая 2019 года большинство видов металлопроката в Украине незначительно подешевели.
В сегменте длинномерного проката балка подешевела на 51 грн./тонна (-0,21 %). Цена арматуры и уголка снизилась в пределах 24 грн./тонна (-0,13 %) и 15 грн./тонна (-0,07 %) соответственно. Котировки швеллера просели на 111 грн./тонна (0,47 %).
Стоимость нелегированного круга в период с 6 по 13 мая зафиксирована на уровне 21073 грн./тонна.
В сегменте листового проката цена горячекатаного листа уменьшилась на 22 грн./тонна (0,11 %). Стоимость холоднокатаного листа не изменилась.
Бесшовные трубы подешевели на 25 грн./тонна (0,07 %). Цена ВГП и электросварных труб остались без изменений.
Ценовой индекс Украинского центра стального строительства (УЦСС) для металлопроката строительного сортамента в начале мая также несколько сократился. Цены металлотрейдеров по состоянию на 13 мая 2019 года см. в таблице.
|Позиция
|Текущая котировка, грн
|% за месяц
|% к началу года
|% к аналог., периоду пред., года
|Лист г\к от 5 до 14 мм
|18855
|-3.31
|-2.88
|-15.73
|Балка №20
|22070
|0.78
|-0.36
|-4.6
|Швеллер №18
|21195
|-2.28
|4.67
|-12.36
|Уголок 63х5
|20675
|0.29
|2.76
|-9.5
|Профильная труба 100х4
|20500
|-2.84
|-3.3
|-17
|Круглая труба 114х4
|20750
|-2.81
|-3.26
|-16.83
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