Какой металлопрокат импортировали в Украину за 4 мес. 2019 года

В январе-апреле 2019 года в Украину было импортировано 446 тыс тонн металлопродукции. Это на 5,8% больше, чем за 4 мес. 2018 года, говорится в информации ООО “ЕТР-Спектр”.

Кроме того, в Украину было ввезено 5,9 тыс. тонн рельс (-43,3% год к году), 22,4 тыс. тонн бесшовных труб (+55,2%) и 18,7 тыс. тонн сварных труб (-7,5%).

27% от общего объема импорта металлопродукции – это плоский прокат с защитными покрытиями (оцинковка и полимерка). По сравнению с прошлым годом ввоз такой продукции увеличился на 0,5% до 120,2 тыс. тонн. 15,9% импорта – арматура. Ее ввезено 70,8 тыс. тонн (-14,9%). На третьем месте по объему ввоза импортного металлопроката – г/к плоский прокат. На украинский рынок за 4 месяца поставлено 68,6 тыс. тонн (+122,1%).

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