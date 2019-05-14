Два международных агротрейдера хотят купить вагоны-зерновозы для украинских “дочек”

Дочерние компании международных агротрейдеров Soufflet Group и Louis Dreyfus хотят купить вагоны-зерновозы для эксплуатации в Украине.

Так, в интервью ЦТС о намеренни купить 54 хоппера-зерновоза рассказал рассказал директор New World Grain Ukraine (входит в состав французской Soufflet Group) Николай Горбачев.

“Мы рассматриваем возможность покупки своих вагонов в Украине. На сегодня невозможно посчитать оборачиваемость и, соответственно, рентабельность этого проекта. Поэтому на первом этапе, думаю, что мы возьмем в аренду 54 вагона и поработаем с ними какое-то время, прежде чем делать какой-то инвестиционный план. Мы рассматриваем этот проект с точки зрения увеличения оборачиваемости своих элеваторов”, – сообщил Горбачев.

54 вагона – это стандартный состав поезда для маршрутных отправок, которые за последний год стали приоритетными в работе “Укрзализныци”.

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) на заседании совета директоров 19 июня 2019 года рассмотрит вопрос выделения кредита на 35 млн евро дочернему предприятию трейдера Louis Dreyfus (Швейцария) в Украине. Общая стоимость проекта оценивается в 70 млн евро. Компания намерена закупить около 1000 зерновозов.

По данным ReadMetal.com поставщиком вагоном может стать Крюковский вагоностроительный завод (Кременчуг).

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