На Интерпайп НМТЗ новый руководитель

И.о. председателя правления Интерпайп Новомосковский трубный завод (НМТЗ, Новомосковск) назначен Андрей Санин, который ранее был коммерческим директором Интерпайп Втормет, а также руководил продажами труб на рынке Украины.

“Украинская промышленная компания Интерпайп объявляет о назначении с 16 мая 2019 года Исполняющим обязанности председателя правления Интерпайп Новомосковский трубный завод Андрея Санина. Предыдущий руководитель Интерпайп НМТЗ, Юрий Антипов, возглавлявший завод последние 12 лет, принял решение уйти на пенсию”, – говорится в сообщении Интерпайп.

В компании отмечают, что новый руководитель завода работает в Интерпайп с 2005 года. С 2008 года он возглавлял управление по производству и реализации продукции Интерпайп НМТЗ. “Затем, Андрей Викторович занимал различные должности в ООО «Интерпайп Украина», в т.ч. с 2015 года начальника управления продаж труб на рынок Украины. В 2017 году он был назначен заместителем коммерческого директора ИНТЕРПАЙП ВТОРМЕТ”, – отмечается в сообщении.

Андрей Санин имеет два высших образования, в том числе степень магистра по специальности «Обработка металлов давлением» в Национальной металлургической академии Украины.

ИНТЕРПАЙП – украинская промышленная компания, производитель стальных труб и ж/д колес. В 2018 году ИНТЕРПАЙП реализовал 857 тыс. тонн готовой продукции, в том числе – 189 тыс. тонн ж/д продукции.

Интерпайп НМТЗ – один из крупнейших украинских производителей сварных труб.

Промышленная компания Интерпайп – партнер новостей о трубном рынке Украины на сайте readmetal.com. Интерпайп – крупнейший в Украине производитель бесшовных и сварных труб

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