Производство чугуна, стали и проката в Украине за 4 мес. 2019 года

Выпуск основной металлургической продукции за 4 мес. 2019 года незначительно увеличился год к году. Об этом говорится в сообщении ОП “Укрметаллургпром” по итогам балансового совещания.

По уточненным данным объединения в апреле 2019 г. произведено:

– чугуна – 1,84 млн тонн (100% относительно марта 2019 г.);

– стали – 1,94 млн тонн (98%);

– проката – 1,65 млн тонн (97%).

За 4 месяца 2019 г. произведено:

– железорудного концентрата – 20,99 млн тонн (103% год к году);

– агломерата – 10,67 млн тонн (101%);

– окатышей – 7,28 млн тонн (103%);

– кокса валового (6% вл.) – 3,50 млн тонн (97%);

– чугуна – 7,05 млн тонн (102%);

– стали – 7,44 млн тонн (107%);

– проката – 6,21 млн тонн (100%);

– трубной продукции – 0,39 млн тонн (108%).

По состоянию на 15 мая 2019 г., из основных действующих производственных мощностей в эксплуатации находятся: 19 из 21 доменных печей, 7 из 9 мартеновских печей, 13 из 16 конвертеров, 6 из 15 электропечей и 15 из 15 машин непрерывного литья заготовки.

Прогноз выплавки стали в июне 2019 года

В июне 2019 г. прогнозируется производство основных видов продукции в следующих объемах: чугуна – порядка 1,9 млн тонн, стали – 1,9 млн тонн, проката – 1,7 млн тонн.

Обеспечение железорудным сырьем

В апреле 2019 г. на металлургические предприятия поставлено порядка 2,6 млн тонн железорудного сырья (108% относительно марта 2019 г.).

По импорту в апреле ЖРС не завозилось.

За 4 месяца 2019 года на отечественные предприятия поступило порядка 9,8 млн тонн железорудного сырья (все украинского происхождения; 94% относительно аналогичного периода 2018 года).

Экспорт ЖРС в апреле 2019 г. составил порядка 3,1 млн тонн (82% относительно марта 2019г.), а за 4 месяца 2019 г. – 13,4 млн тонн (109% относительно аналогичного периода 2018 г.).

Обеспечение коксующимися углями

В апреле 2019 г. на коксохимические предприятия поставлено 1,29 млн тонн коксующихся углей (103% относительно марта 2019 г.), из которых:

— украинского происхождения – 0,19 млн тонн (75% относительно марта 2019 г.);

— импортируемых – 1,10 млн тонн (110% относительно марта 2019 г.).

Всего за 4 месяца 2019 г. на коксохимические предприятия поступило 4,87 млн тонн углей для коксования (99% относительно аналогичного периода 2018 г.), из которых:

— украинского происхождения – 0,88 млн тонн (92% относительно аналогичного периода 2018 г.);

— импортируемых – 3,99 млн тонн (101% относительно аналогичного периода 2018 г.).

Доля импортных углей в общем объеме поставок за 4 месяца 2019 г. составила 81,9% против 80,3% в аналогичном периоде 2018 г.

Обеспечение коксом

В апреле 2019 г. на украинские металлургические предприятия поставлено 816 тыс. тонн кокса (сухой вес, 99% относительно марта 2019 г.), из которых:

— украинского происхождения – 752 тыс. тонн (98% относительно марта 2019 г.);

— импортируемого – 64 тыс. т (102% относительно марта 2019 г.).

Общий объем кокса, полученного металлургами за 4 месяца 2019 г., составил 3,19 млн тонн (96% относительно аналогичного периода 2018 г.), из которого:

— украинского происхождения – 2,95 млн тонн (96% относительно аналогичного периода 2018 г.);

— импортируемого – 0,24 млн тонн (92% относительно аналогичного периода 2018 г.).

При этом доля импортного кокса в общем объеме поставок составила 7,5% против 7,9% в аналогичном периоде 2018 г.

Обеспечение привозным металлоломом

В апреле 2019 г. ломозаготовительными организациями заготовлено 380 тыс. тонн металлолома (128% относительно марта 2019 г.), из которых на отечественные металлургические предприятия в качестве привозного поставлено 371 тыс. тонн (129% относительно марта 2019 г.), экспортировано 9 тыс. т (112% относительно марта 2019 г.).

За 4 месяца 2019 года из заготовленных 1041 тыс. тонн лома (87% относительно аналогичного периода 2018 г.) украинским потребителям в качестве привозного поставлено 1013 тыс. тонн (104% относительно аналогичного периода 2018 г.), экспортировано 28 тыс. тонн (13% относительно аналогичного периода 2018 г.).

Природный газ и электроэнергия

В апреле 2019 г. украинскими металлургическими предприятиями потреблено порядка 140 млн куб. м природного газа (93% относительно марта 2019 г.).

Всего за 4 месяца 2019 г. отечественная металлургия потребила порядка 600 млн куб. м природного газа (92% относительно аналогичного периода 2018 г.).

Потребление электроэнергии металлургическими предприятиями в апреле составило порядка 950 млн кВт*ч (95% относительно марта 2019 г.), а за 4 месяца – порядка 3870 млн кВт*ч (97% относительно аналогичного периода 2018 г.).

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