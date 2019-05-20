На рынке Украины может снизиться доля труб из Китая

Межведомственная комиссия по международной торговле (МКМТ) Украины начала антидемпинговое расследование по импорту стальных бесшовных горячедеформированных труб из Китая. Об сообщило Министерство экономического развития и торговли (МЭРТ) Украины.

В сообщении уточняется, что МЭРТ получило жалобу от национального производителя. Последний утверждает, что в 2015-2018 годах китайские трубы были дешевле подобного товара отечественного производства.

Более того, в 2018 году импортные цены были ниже себестоимости украинских труб.

В целом с 2015 по 2018 год объем импорта китайских труб вырос в 4,5 раза – на 356%.

Комиссия пришла к выводу, что украинский производитель привел достаточно аргументов для начала антидемпингового расследования.

МКМТ также на три месяца продлила срок антидемпингового расследования по импорту прутков из углеродистой и легированной стали из Беларуси и Молдовы.

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