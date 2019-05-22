Сколько арматуры потребляют строители Украины

Объем потребления арматуры в жилищном строительстве Украины в 2018 году составил чуть менее 1 млн тонн. Об этом говорится в статье GMK.center.

“В 2016-2018 годах производство арматуры на украинских меткомбинатах было на уровне 2,8-3 млн тонн. Но значительная часть этого объема (2,1-2,2 млн тонн) шла на экспорт. Таким образом, по оценкам аналитиков GMK Center, объем потребления арматуры в отечественном строительстве в целом можно оценить примерно в 1 млн тонн”, – говорится в материале, с уточнением, что с учетом специфики строительства значительная часть арматуры идет именно в сегмент жилищного строительства.

Согласно диаграмме, опубликованной в статье, по итогам прошлого года потребление арматуры в Украине составило 926 тыс. тонн (+3,6% год к году).

“Потребление металла при строительстве одного жилого здания зависит от специфики проекта: например, для строительства монолитно-каркасного 9-этажного кирпичного дома площадью по периметру наружных стен 480 кв. м необходимо около 21 тонна арматуры, а если в этом доме создавать подземный паркинг, то еще плюс 10 тонн”, – сообщают авторы со ссылкой на Владислава Кононова, управляющего партнера AVM Development Group.

В 2019 году ожидается, что поставки арматуры на внутренний рынок также незначительно увеличатся.

Крупнейшими производителями арматуры в Украине являются АрселорМиттал Кривой Рог и Днепровский МК.

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