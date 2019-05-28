На украинский рынок возвращается металлопрокат из Приднестровья

В мае 2019 года Молдавский МЗ (Рыбница, Приднестровская Молдавская Республика) возобновил поставки метпродукции на рынок Украины. О этом со ссылкой на правительство ПМР сообщает ИА “Новости Приднестровья”.

«Есть вполне внятные планы работы с контрагентами, поскольку рынок знаком металлургам очень хорошо. Отгрузка на украинский рынок начата в мае, дальше мы выйдем на те позиции, которые совершенно спокойно можем занимать на украинском рынке. Снятие санкций позволит заводу нарастить объемы продаж», – цитируется Сергей Оболоник, заместитель председателя Правительства – министр экономического развития.

В сообщении отмечается, что ММЗ намерен вернуть прежние позиции на украинском рынке. С лета 2018 года прошлого года в отношении приднестровского предприятия указом президента Украины были введены санкции. Примерно в тот же период ограничение на импорт продукции из стали ввел Евросоюз. Для поставок, не вошедших в квоту, стали применять пошлину в размере 25%.

«Нас очень сильно ограничивали в продажах и с Востока, и с Запада. Но, что касается нашей работы в рамках тех квот, которые были доведены до нас, то завод их выбирает полностью. Причем в рамках квот завод старается выгружать на пиках стоимости проката, т. е. просто-напросто нерационально было бы грузить в зимние месяцы, поскольку прокат был все-таки в ценах пониже», – сказал Сергей Оболоник.

В марте 2019 года Совет национальной безопасности и обороны Украины исключил ОАО «Молдавский металлургический завод» из санкционного списка.

При этом экспортная пошлина на лом черных металлов в Украине остается в силе. Поэтому металлолом на ММЗ поставляют из других стран, в том числе из Румынии и Молдовы.

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