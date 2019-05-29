Как изменились продажи Метинвеста в Украине в 1 кв. 2019 года

В 1 кв. 2019 года выручка от продажи продукции металлургического сегмента группы “Метинвест” снизилась на 10%. Об этом говорится в Отчете о предварительных финансовых результатах. При этом продажи в Украине в денежном выражении сократились на 11% до $567 млн., а в натуральном – на 6% до 976 тыс. тонн.

Однако металлургический сегмент Группы генерирует выручку от продажи чушкового чугуна, металлопродукции, кокса, а также других продуктов и услуг. В отчете отмечается, что сокращение продаж было преимущественно обусловлено снижением цен реализации, а также сокращением перепродажи полуфабрикатов и кокса.

Это было частично компенсировано увеличением объемов продаж металлопродукции собственного производства (слябов, плоского проката и трубной продукции). На внутренний рынок было поставлено 22,7% продукции.

Что касается непосредственно металлопроката, то поставки плоского проката в на рынок Украины снизились на 9% из-за

ослабления спроса со стороны производителей труб. При этом компания не называет точный объем.

Поставки длинномерного проката на украинский рынок составили 37% от общих продаж. Это более 130 тыс. тонн почти на $80 млн.

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