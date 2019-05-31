Тарута и Мкртчан судятся в Лондоне за долю Гайдука в трейдере УГМК

Бизнесмены Сергей Турута, Олег Мкртчан и Виталий Гайдук судятся за долю в металлотрейдере “Украинская горно-металлургическая компания” (УГМК). Об этом говорится в материале Лига.нет со ссылкой на Высокий суд Англии и Уэльса (Лондон).

Тарута, Гайдук и Мкртчан до 2009 года были равноправными партнерами в Корпорации ИСД. Также они совместно владели другими бизнес-активами в Украине.

В материале говорится, что данный иск является следствием другого суда, в котором Виталий Гайдук требует от своих бывших партнеров доплату за свою долю в корпорации ИСД, которую Тарута и Мкртчан выкупили в 2009 году.

По данным Лиги, продажа доли Виталия Гайдука в корпорации ИСД в 2009 году была частью более масштабной сделки. В ней, в частности, были задействованы компании, контролирующие киевский отель Hyatt и металлоторговую компанию УГМК, в которой основными акционерами на тот момент также были Гайдук, Тарута и Мкртчан.

В иске, поданном Сергеем Тарутой, говорится, что Виталий Гайдук/или его жена/ или контролируемые ими компании передали своею долю в УГМК Олегу Мкртчану (или его представителям), но Таруте ничего не досталось. Поэтому в июне 2018 года представители Таруты пытались предъявить иск к Мкртчану.

В настоящее время суд изучает представленные документы и на следующем заседании намерен заслушать людей, представляющих интересы Олега Мкртчана в уставном капитале УГМК. Возможно речь о гражданине Армении Саргисе Исраэляне, который упомянут в “шапке” судебного документа. Сейчас он является формальным владельцем 50% акций УГМК (через Тrotio Holdings Ltd., Кипр). Его партнером в компании является Сергей Тарута, который через Ftankiro Holdings Ltd (Кипр) контролирует 34,16% уставного капитала компании.

Напомним, что Олег Мкртчан находится под арестом в Москве с конца 2017 года.

УГМК – одна из крупнейших сетевых металлоторговых компаний Украины. Основана в марте 1998 года.

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