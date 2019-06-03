Как в конце мая-2019 изменились цены на металлопрокат в Украине

В конце мая 2019 года стоимость длинномерного и плоского проката в Украине снизилась. Об этом сообщает издательство Металлика.

В сегменте длинномерного проката арматура и швеллер подешевели в пределах 197 грн/тонна (1,07 %) и 333 грн/тонна (1,41 %) соответственно. Балка и уголок подешевели на 169 грн/тонна (0,71 %) и 106 грн/тонна (0,49 %).

Нелегированный круг в течение мая подешевел на на 84 грн/тонна (0,4 %) до 21013 грн/тонна.

В сегменте листового проката котировки горячекатаного листа снизились на 272 грн/тонна (1,35 %). Расценки холоднокатаного листа за месяц уменьшились на 180 грн/тонна (0,77 %).

Котировки ВГП труб уменьшились на 39 грн/тонна (0,17 %). Бессшовные трубы «подешевели» на 49 грн/тонна (0,14 %). Средняя стоимость электросварных труб увеличилась на 24 грн/тонна (0,09 %).

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