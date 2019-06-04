Сколько труб произвели в Украине за 4 мес. 2019 года

Крупнейшие трубные предприятия Украины за 4 мес. 2019 года увеличили производство стальных труб на 8,4% год к году – 385,9 тыс. тонн, при этом в апреле выпущено 102,2 тыс. тонн. Об этом сообщил fixygen со ссылкой на агентство “Интерфакс-Украина”.

В том числе предприятия объединения “Укртрубопром” за 4 мес. 2019 г. нарастили производство труб на 9,7% – до 288,3 тыс. тонн. В том числе в апреле выпущено 78,5 тыс. тонн.

Выпуск труб на “Интерпайп-НТЗ” в это время уменьшился на 7,7% – до 90,1 тыс. тонн (в апреле – 27,1 тыс. тонн), на “Интерпайп НМТЗ” возрос на 13,1%, до 38,1 тыс. тонн (8,1 тыс. тонн). “Интерпайп Нико Тьюб” нарастил производство на 21,9% – до 142 тыс. тонн (39,2 тыс. тонн).

Днепропетровский ТЗ (ДТЗ) нарастил выпуск труб на 36,1% – до 9,8 тыс. тонн (в апреле – 1,9 тыс. тонн). “Сентравис” – нарастил на 12,1%, до 7,4 тыс. тонн нержавеющих труб (1,9 тыс. тонн). Завод “Трубосталь” снизил выпуск труб на 18,2%, до 0,9 тыс. тонн труб (0,3 тыс. тонн).

Не входящие в объединение “Укртрубопром” ММК им. Ильича за четыре первых месяца года нарастил выпуск труб на 8% – до 47,2 тыс. тонн (в апреле – 9,9 тыс. тонн), “Коминмет” – на 1,6%, до 50,4 тыс. тонн (13,9 тыс. тонн).

Основные трубные предприятия Украины в 2018 году увеличили производство труб из черных металлов на 5,2% до 1102,6 тыс. тонн, в том числе предприятия объединения Укртрубопром нарастили производство труб на 12,9% – до 796,3 тыс. тонн.

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