Ж/д ветка к мариупольским меткомбинатам станет двухпутной – Кравцов

Глава “Укрзализныци” Евгений Кравцов анонсировал завершение работ по постройке второго пути на железнодорожном участке между Волновахой и Камыш-Зарей, который ведет к Мариуполю.

«Эти фото – по модернизации стратегической железнодорожной ветки Волноваха – Камыш-Заря. Она станет полностью двухпутных. В Донецкой области продолжается мощное строительство новой колеи во времена независимой истории Украины », – сообщил в facebook Кравцов.

По его словам, в течение последних нескольких лет на участке уже построено 26,9 км пути, в планах – еще 7. «Мариупольский направление для железной дороги – один из самых напряженных. Наша задача – чтобы бесперебойно курсировали пассажирские, пригородные и грузовые поезда», – отметил топ-менеджер.

Также за три года здесь отремонтировано 84,8 км пути и 54 стрелочных перевода, что позволило увеличить пропускную способность участка с 20 пар поездов в 2016 году до 30 в 2018 году, в частности грузовых поездов – с 14 до 24 пар.

Сейчас на участке Волноваха – Камыш-Заря активно продолжаются ремонтно-путевые работы, после завершения которых направление Волноваха – Камыш-Заря будет полностью двухпутным. В частности, железнодорожники уже уложили более 8 км новых путей на перегоне Разъезд 393 км – Хлебодаровка и заменили 4 стрелочных перевода. В ближайшее время планируется построить еще более 7 км новой колеи на направлении Зачатьевский – Разъезд 393 км и уложить один стрелочный перевод.

В 2019 году также запланирован усиленный капитальный ремонт 6,3 км нечетного пути перегона Волноваха – Хлебодаровка. “Параллельно ведутся работы по оборудованию устройств освещения переездов, станций и остановочных пунктов”, – отмечается в сообщении УЗ.

Отметим, что в Мариуполе работают два крупных металлургических комината – Азовсталь и ММК им.Ильича, которые по железной дороге получают сырье и отправляют готовую продукцию.

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