Сколько оцинковки потребили в Украине в 1 кв. 2019 года

В 1 квартале 2019 г. потребление оцинкованного плоского проката в Украине уменьшилось на 8% год к году до 59 тыс. тонн. Об этом сообщает Украинский центр стального строительства (УЦСС).

По данным УЦСС на динамику потребления оцинковки оказало влияние сокращение импорта – на 3% и рост экспортных поставок – на 10%. при этом производство увеличилось лишь на 400 тонн.

Доля украинского оцинкованного проката в 1 кв. 2019 г. составила 55% от объема рынка. Доля потребления оцинкованного проката из Китая в среднем составила 9%. Остальной объем импортировался преимущественно из: Европы – в среднем 13%, России – в среднем 8%, Турции – в среднем 15%.

“В структуре потребления в разрезе марок стали наибольшую долю занимает сталь DX51 – 61%, наименьшие доли распределились между сталью S220-280 – 1%, 08ПС – 4%, S320-350 – 5%”, – говорится в сообщении УЦСС.

Большая часть потребления оцинкованного проката приходится на сталь с толщиной цинкового покрытия в диапазоне 140-180 г/м2 что составляет около 75% от общего объема потребления. При этом 30% данного проката импортировалось из России.

Доля оцинкованного проката с толщиной цинкового покрытия менее 60 г/м2 составила 8% от общего объема потребления.

Цены на оцинкованный прокат отечественных производителей и цены на китайскую оцинковку продолжают конкурировать: разница между ними в 1 кв. 2019 г. составляла в среднем $270 на 1 тонне в толщине листа 0,5 мм. “Китайская продукция продолжает уступать по качеству отечественной, а также продукции из Европы”, – акцентируют в УЦСС.

Приазовье и Донбасс. Туризм и достопримечательности

Путешествия по Украине и другим странам мира. Фоторепортажи