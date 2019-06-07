Сколько грузовых вагонов произвели в Украине за 4 мес. 2019 года

По данным Государственной службы статистики Украины (Госстат) в марте 2019 года в Украине произведено 1105 несамоходных вагонов грузовых и вагонов-платформ, железнодорожных или трамвайных. Это на 8% больше, чем в апреле 2018 года.

Всего за 4 мес. 2019 года украинскими предприятиями выпущено 4031 грузовых вагонов (+13,8% год к году).

Отметим, что в официальной статистике по данной статье учитываются также вагоны, которые не имеют права выхода на пути “Укрзализныци”. Например, шахтные вагонетки.

Крупнейшим вагоностроительным предприятием Украины остается Крюковский ВСЗ (Кременчуг), на мощностях которого в январе-апреле 2019 года произведен 1761 грузовой вагон (+64% или 687 штук год к году). Также здесь произведено 5 пассажирских вагонов.

Напомним, что за 3 мес. 2019 года украинскими предприятиями выпущено 2926 грузовых вагонов (+16,2% год к году).

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