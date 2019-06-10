Сколько окрашенного проката потребили в Украине в 1 кв. 2019 года

В 1 кв. 2019 года потребление рулонного стального проката с полимерным покрытием уменьшилось на на 21% год к году. Об этом говорится в материалах Украинского центра стального строительства (УЦСС).

“Потребление проката с полимерным покрытием в 1 кв. 2019 г. к аналогичному периоду 2018 г. сократилось на 21% (до 47 тыс. тонн)”, – сообщили в УЦСС. Основными причинами сокращения стало уменьшение производства в Украине на 62% (до 2 тыс. тонн) и сокращения импорта на 17% (до 45 тыс. тонн). Напомним, что единственным действующим украинским производителем окрашенного рулонного проката является завод “Модуль-Украина” (Каменец-Подольский).

В сообщении УЦСС отмечается, что снижение импорта проката с полимерным покрытием ожидаемо связано с реакцией основных игроков в ответ на насыщение рынка и загрузку складов, произошедшие в 3- 4 кв. 2018 г.

На протяжении 1 кв. 2019 г. производство отечественного проката с полимерным покрытием, как и в 2018 г., оставалось на уровне около 5% от общего объема рынка.

Поставки проката с полимерным покрытием из Китая составили 44% от общего объема, доля европейского импорта составила 46%.

В структуре потребления проката с полимерным покрытием доминирует сталь DX51 – 65% от общего объема, сталь S220-280 занимает около 24%.

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