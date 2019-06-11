Почему производители стальных элеваторов импортируют оцинковку

Производители стальных силосов для хранения зерна импортируют оцинкованный плоский прокат потому что в Украине не производят нужный сортамент. Об этом говорится в статье GMK.center.

Украинские производители, опрошенные журналистами сайта, для изготовления силосов используют импортную оцинкованную листовую сталь. Как отмечает заместитель генерального директора по развитию KMZ Industries Борис Рыбачук, оцинкованный металл (сталь S350 GD с покрытием цинка Zn 275, Zn 350, Zn 450, Zn 600) приобретается у европейских поставщиков: SSAB, Voestalpine, Wuppermann.

«Силосы нашего производства изготавливаются из импортной оцинкованной стали S350 GD (Wuppermann) толщиной от 1 до 6 мм и с покрытием цинком от 275 до 450 г/м2», – добавляет Виталий Рябченко, руководитель отдела продаж ООО «ТД «Югэлеватор».

Производители силосов сетуют, что украинские металлурги не изготавливают нужную им оцинкованную сталь. «В Украине, к сожалению, нет качественного производства оцинкованной стали с покрытием 275 г/м2 и выше, с техническими характеристиками, которые требуются для производства металлических силосов», – подчеркивают в «Лубнымаш».

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