Украинские трубники произвели спортивные снаряды для стронгменов

На трубном заводе Интерпайп НТЗ (Днепр) произвели спортивные снаряды для Strongman cup 2019. Об этом говорится в сообщении компании Интерпайп.

В сообщении уточняется, что новые снаряды лично протестировал Василий Вирастюк – самый известный украинский богатырь и главный рефери соревнований силачей.

Тяжелоатлеты померятся силой, перекидывая по очереди через преграду, огромные “пальцев” из труб Интерпайп. Начнут с наименьшего – весом 321,5 кг, завершат самым большим – весом 421,5 кг.

Также по просьбе президента Федерации стронгмена Украины Сергея Конюшка днепровские металлурги изготовили уникальную трубу для лонг-лифа. Она позволит украинским спортсменам установить мировой рекорд. Обычно орудие для лонг-лифа (труба с двумя ручками вдоль нее) поднимает один тяжеловес. “Нашу трубу весом 1280 кг будут синхронно поднимать 12 спортсменов”, – отмечают на Интерпайп.

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