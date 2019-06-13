Какие предприятия Украины покупали продукцию Энергомашспецсталь

ПАО “Энергомашспецсталь” (ЭМСС, Краматорск) поставило партию прокатных валков ММК им. Ильича (Мариуполь). “Контракт на поставку оборудования между ПАО «ЭМСС» и ММК им. Ильича был заключен в ноябре 2018 года”, – говорится в сообщении ЭМСС.

Всего с производственной площадки ПАО «ЭМСС» на мариупольский меткомбинат было отгружено 9 опорных валков общей массой 250 тонн. В поставку вошел крупногабаритный прокатный валок весом 120 тонн, предназначенный для эксплуатации на толстолистовом стане горячей прокатки «3000».

В сообщении предприятия отмечается, что в мае 2019 года его продукция была поставлена на украинские заводы ПАО «Запорожсталь», ООО «Магма», ЧАО «КЗТС», ООО «Метинвестгрупп Укрина», ПАО «Ингулецкий ГОК», ООО «Компания «Адалят» и ЧАО «СКМЗ». “Для нужд украинских заказчиков в различном количестве были изготовлены опорные и рабочие валки, валы шестерни, цапфы, муфты, рама гондолы, колеса и другая продукция. Общая масса продукции, поставленной в мае 2019 года вышеперечисленным предприятиям, составила 560 тонн”, – сообщили в ЭМСС.

Приазовье и Донбасс. Туризм и достопримечательности

Путешествия по Украине и другим странам мира. Фоторепортажи