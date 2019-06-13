Почему в 2019 году в Украине сократились продажи плоского проката

В 1 квартале 2019 г. емкость украинского рынка плоского проката сократилась на 8-9%. Об этом в интервью “Металл-Эксперт” рассказал Максим Журавлев, начальник отдела операционного маркетинга и контроля цен ООО «Метинвест Холдинг».

По его словам потребление тонкого г/к проката практически не изменилось. Основное падение пришлось на толстолистовой, х/к и оцинкованный прокат.

“Частично снижение спроса в I квартале связано с тем, что в аналогичном периоде прошлого года основные торговые сети, ожидая роста цен, начали восполнять запасы продукции раньше традиционного начала сезона. В этом году ситуация с ценами была стабильной, поэтому такой необходимости не возникло”, – пояснил Журавлев.

Среди других причин сокращения спроса на плоский прокат стали запрет поставок продукции украинского машиностроения в Россию и предвыборная кампания, на период которой некоторые инвесторы отложили реализацию запланированных проектов.

По словам менеджера в целом по итогам 2019 года объем потребления плоского проката в Украине может сохраниться на уровне 2018 года.

“Основными потребителями толстолистового проката останутся машиностроители, а также подрядные организации, задействованные в строительстве крупных инфраструктурных объектов. Изменений в структуре продаж этого продукта мы не ожидаем”, – сказал Максим Журавлев.

При этом на протяжении всего года будет ощущаться негативное влияние ограничений на поставку трубного проката в ЕС и РФ. “К концу года доля продаж производителям труб может снизиться с 40% до 35%, при этом доля вагоностроителей и металлообрабатывающих предприятий может вырасти с текущих 22% до 27%”, – так Журавлев оценивает возможные изменения в отраслевой структуре продаж г/к плоского проката по итогам 2019 года. Объемы и структура потребления х/к проката, по оценке Группы Метинвест, существенно не изменятся.

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