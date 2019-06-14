Сколько труб купило “Укргазвыдобування” в 2017-2018 гг.

В 2017-2018 гг. государственное ПАО “Укргазвыдобування” (УГВ, принадлежит НАК “Нафтогаз Украины”) приобрело труб на 13,5 млрд грн., говорится в ответе компании на запрос ReadMetal.com

“Укргазвыдобування” является крупнейшей в Украине компанией по добыче природного газа и праимущественно закупает бесшовные трубы для бурения скважин.

В 2017 году УГВ приобрело труб на 4,443 млрд грн. При ожидаемых затратах 4,769 млрд грн. экономия составила 6,85%. В 2018 году купили труб на 9,066 млрд грн. Это на 6% меньше, чем компания ожидала потратить на такую продукцию.

Крупнейшим поставщиком труб по итогам всех тендеров оказалось ООО “Интерпайп Украина”. В 2017 году оно поставило 84,2% от всех труб, закупленных УГВ, на 3,742 млрд грн. В 2018 году доля Интерпайпа при поставках в адрес УГВ сократилась до 77,8%. Однако отгрузки в деньгах увеличились до 7,051 млрд. грн.

Что касается планов по закупке труб на 2019 год, то в “Укргазвыдобування” ответили ReadMetal.com, что большая часть тендеров уже объявлена в системе публичных закупок ProZorro.

В начале года был объявлен тендер на 560 млн грн. Однако его отменили из-за того, что заявился только один участник. Также отменили тендер на 256,7 млн грн, объявленный в конце декабря 2018 года.

19 марта 2019 года победителем тендера объявлено ООО “Интерпайп Украина”, которое поставит трубы на 406 млн грн.

14 мая 2019 года победителем тендера объявлено ООО “Торговый дом Днепропетровский трубопрокатный завод”, предложившее поставку труб за на 1,565 млрд грн. Производителем продукции будет “Днепропетровский трубный завод”. Примечательно, что в этом тендере принимали участие 6 потенциальных поставщиков.

В 2018 году “Укргазвыдобування” добыло 15,5 млрд куб.м природного газа. Это 73,8% от общего объема добычи в Украине.

Промышленная компания Интерпайп – партнер новостей о трубном рынке Украины на сайте readmetal.com. Интерпайп – крупнейший в Украине производитель бесшовных и сварных труб

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