Производство чугуна, стали и проката в Украине за 5 мес. 2019 года

В мае 2019 года производство чугуна и стали в Украине несколько сократилось месяц к месяцу. Но за 5 месяцев текущего года производство увеличилось год к году. Об этом говорится в сообщении ОП “Укрметаллургпром” по итогам балансового совещания.

В мае 2019 г. произведено:

— чугуна – 1,68 млн тонн (91% относительно апреля 2019 г.);

— стали – 1,83 млн тонн (94%);

— проката – 1,74 млн тонн (106%).

За 5 месяцев 2019 г. произведено:

— железорудного концентрата – 26,40 млн тонн (105% год к году);

— агломерата – 13,28 млн тонн (102%);

— окатышей – 9,04 млн тонн (103%);

— кокса валового (6% вл.) – 4,42 млн тонн (98%);

— чугуна – 8,72 млн тонн (102%);

— стали – 9,27 млн тонн (107%);

— проката – 7,92 млн тонн (103%);

— трубной продукции – 0,48 млн тонн (107%).

По состоянию на 11 июня 2019 года, из основных действующих производственных мощностей в эксплуатации находятся: 16 из 21 доменных печей, 7 из 9 мартеновских печей, 11 из 16 конвертеров, 5 из 15 электропечей и 15 из 15 машин непрерывного литья заготовки.

Прогноз на 2019 год

В июле 2019 года прогнозируется производство основных видов продукции в следующих объемах: чугуна – порядка 1,8 млн тонн, стали – 1,8 млн тонн, проката – 1,7 млн тонн.

Обеспечение железорудным сырьем

В мае 2019 г. на металлургические предприятия поставлено порядка 2,3 млн тонн железорудного сырья (87% относительно апреля 2019 г.). По импорту в мае ЖРС не завозилось.

За 5 месяцев 2019 года на отечественные предприятия поступило порядка 12,1 млн тонн железорудного сырья (все украинского происхождения; 93% относительно аналогичного периода 2018 года).

Экспорт ЖРС в мае 2019 г. составил порядка 3,67 млн тонн (110% относительно апреля 2019 г.), а за 5 месяцев 2019 г. – 17,26 млн тонн (112% относительно аналогичного периода 2018 г.).

Обеспечение коксующимися углями

В мае 2019 г. на коксохимические предприятия поставлено 1,29 млн тонн коксующихся углей (99% относительно апреля 2019 г.), из которых:

— украинского происхождения – 0,23 млн тонн (127% относительно апреля 2019 г.);

— импортируемых – 1,06 млн тонн (94% относительно апреля 2019 г.).

Всего за 5 месяцев 2019 г. на коксохимические предприятия поступило 6,19 млн тонн углей для коксования (103% относительно аналогичного периода 2018 года), из которых:

— украинского происхождения – 1,12 млн тонн (95% относительно аналогичного периода 2018 г.);

— импортируемых – 5,07 млн тонн (105% относительно аналогичного периода 2018 г.).

Доля импортных углей в общем объеме поставок за 5 месяцев 2019 г. составила 81,9% против 80,4% в аналогичном периоде 2018 г.

Обеспечение коксом

В мае 2019 г. на украинские металлургические предприятия поставлено 845 тыс. тонн кокса (сухой вес, 104% относительно апреля 2019 г.), из которых:

— украинского происхождения – 779 тыс. тонн (104% относительно апреля 2019 г.);

— импортируемого – 66 тыс. тонн (103% относительно апреля 2019 г.).

Общий объем кокса, полученного металлургами за 5 месяцев 2019 г., составил 4,03 млн тонн (99% относительно аналогичного периода 2018 года), из которого:

— украинского происхождения – 3,73 млн тонн (98% относительно аналогичного периода 2018 г.);

— импортируемого – 0,30 млн тонн (118% относительно аналогичного периода 2018 г.).

При этом доля импортного кокса в общем объеме поставок составила 7,4% против 6,3% в аналогичном периоде 2018 года.

Обеспечение привозным металлоломом

В мае 2019 года ломозаготовительными организациями заготовлено 360 тыс. тонн металлолома (95% относительно апреля 2019 г.), из которых на отечественные металлургические предприятия в качестве привозного поставлено 352 тыс. тонн (95% относительно апреля 2019 г.), экспортировано 8 тыс. тонн (88% относительно апреля 2019 г.).

За 5 месяцев 2019 г. из заготовленных 1401 тыс. тонн металлолома (90% относительно аналогичного периода 2018 г.) украинским потребителям в качестве привозного поставлено 1364 тыс. тонн (105% относительно аналогичного периода 2018 г.), экспортировано 37 тыс. тонн (15% относительно аналогичного периода 2018 г.).

Природный газ и электроэнергия

В мае 2019 г. украинскими металлургическими предприятиями потреблено порядка 140 млн куб.м природного газа (100% относительно апреля 2019 г.).

Всего за 5 месяцев 2019 г. отечественная металлургия потребила порядка 740 млн куб.м природного газа (94% относительно аналогичного периода 2018 г.).

Потребление электроэнергии металлургическими предприятиями в мае 2019 г. составило порядка 980 млн кВт*ч (103% относительно апреля 2019 г.), а за 5 месяцев – порядка 4,85 млрд кВт*ч (98% относительно аналогичного периода 2018 г.).

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