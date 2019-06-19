На Днепровском МЗ новый генеральный директор

С сегодняшнего дня генеральным директором Днепровского МЗ (ДМЗ, входит в группу DCH Александра Ярославского) станет Виталий Баш. В настоящее время он уже возглавляет рудник «Сухая Балка» и управляющую компанию горнометаллургического дивизиона группы DCH Steel, говорится в сообщении пресс-центра DCH.

“Руководство DCH благодарит Геннадия Бергемана, ранее занимавшего пост гендиректора ДМЗ, за успешную адаптацию завода к системе корпоративных стандартов DCH. После приобретения предприятия группой DCН эта задача была поставлена перед ним наблюдательным советом ЧАО «ДМЗ» 13 апреля 2018 г. при подтверждении его управленческих полномочий на переходный период”, – уточняют в DCH.

Решение о совмещении Башем позиций руководителя DCH Steel, ДМЗ и «Сухой Балки» обусловлено потребностью обеспечить согласованную работу всех звеньев этой бизнес-системы. В DCH отмечают, что из-за замедления экономического роста в глобальном масштабе, необходима интеграция в единую производственную цепочку всех технологических операций и процессов от добычи руды до выплавки металла с прицелом на оптимизацию издержек и повышение показателей экономической и финансовой эффективности. “Виталий Баш в качестве генерального директора DCH Steel, ДМЗ и «Сухой Балки» призван, прежде всего, решить задачу вертикальной интеграции предприятий горнометаллургического дивизиона”, – говорится в сообщении.

Ранее группа DCH заявила о намерении в течение 5 лет вложить порядка $150-300 млн. в развитие технико-технологической базы ДМЗ и «Сухой Балки».

Напомним, что в декабре прошлого года директором по продажам ДМЗ назначен Руслан Мажинский.

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