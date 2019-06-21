Сколько металлоконструкций произвели в Украине в 1 кв. 2019 года

За первые три месяца 2019 года объем видимого производства металлоконструкций в Украине составил 44 тыс. тонн (+ 1 тыс. тонн год к году). Об этом говорится в обзоре Украинского центра стального строительства (УЦСС).



*Обновленная методология (расширен перечень ЗМК) **Общий объем производства указан включая решетчатые настилы

В обзоре отмечается, что общий рост производства происходил за счет увеличения объемов производства общестроительных металлоконструкций.

“По нашим оценкам, 66% производителей металлоконструкций отчитались о росте производства. Объемы производства более 2 тыс. тонн показали всего 6% участников”, – отмечают в УЦСС.

Видимое внутреннее потребление стальных конструкций в изучаемом периоде осталось неизменным и составило 42 тыс. тонн.

Экспорт металлоконструкций в 1 кв. 2019 г. сократился на 19% год к году до 1,7 тыс. тонн. В структуре экспорта в разрезе сегментов сохраняется тенденция преобладания доли общестроительных конструкций, в 1 кв. 2019 г. они составляли 100% экспортных поставок.

Ключевым направлением экспорта остаются европейские страны – более 60% от общего объема. Стоит отметить, что 52% объемов экспорта осуществили 10% предприятий отрасли.

Импорт металлоконструкций в 1 кв. 2019 г. сократился на 52% до 0,3 тыс. тонн. 73% металлоконструкций ввезены из европейских стран.

“В структуре импорта также преобладали общестроительные конструкции – 95% от общего объема, остальной объем приходился на резервуары”, – уточняют в УЦСС.

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