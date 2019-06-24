Сколько металлопроката потребила Украина за 4 мес. 2019 года

За 4 мес. 2019 года потребление металлопроката в Украине сократилось более чем на 10% год к году. Об этом во время выступления на конференции “Украинский рынок металлолома: практические аспекты и современные вызовы”, которую организовала ассоциация УАВтормет, заявил директор ГП “Укрпромвнешэкспертиза” (УПЭ, Киев) Владимир Власюк.

“В этом году продолжилось падение потребления”, – сказал Власюк. По его словам если за 4 месяца 2018 года потребление металлопроката в Украине составило 1,31 млн тонн, то за 4 мес. 2019 года сократилось почти на 11% год к году до 1,17 млн тонн.

Владимир Власюк напомнил, что в 2018 году потребление металлопроката сократилось на 8,3% год к году до 5,5 млн тонн. “Если мы (экономика Украины – readmetal.com) растем правильно, то эта цифра должна быть 8-10 млн тонн, до 12 млн тонн. Мы, например, считаем, чтобы у нас перестал уменьшаться металлофонд, нужно закладывать ежегодно 12 млн тонн”, – заявил директор УПЭ.

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