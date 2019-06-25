Как перевозят стальные металлоконструкции нового Шулявского путепровода

Блогер Павел Авдокушин на своем youtube-канале показал как перевозят первый пролет нового Шулявского путепровода, выполненный из стальных металлоконструкций.

Напомним, что в Киеве с весны 2019 года идет активная фаза реконструкции путепровода через проспект Победы, так называемого “Шулявского моста”. Конструкции старого путепровода были полностью демонтированы.

Стальные конструкции для нового – произведены на николаевском судостроительном заводе “Океан” (Николаев).

Напомним, что целостный имущественный комплекс НСЗ “Океан” был выкуплен частными инвесторами в конце прошлого года.

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