На Днепровском МК осваивают два новых вида проката

В прокатном цехе ОАО «Днепровский металлургический комбинат» осваивают выпуск двух новых видов проката. Об этом говорится в сообщении предприятия.

Первый из них – сортовой прокат круглого сечения диаметром 25 мм. “Первая опытно-промышленная партия весом 1300 тонн произведена на стане 400/200″, – уточняется в сообщении.

Также освоен выпуск арматуры периодического профиля №18, который катался в одну нить. Следующий этап – переход на прокатку данного вида профиля в две нити, что позволит повысить производительность и снизить себестоимость.

“Расширение линейки проката дает возможность увеличить рынки сбыта нашей металлопродукции. В начале 2019 году в прокатном цехе освоен выпуск катанки диаметром 11,5 мм, то есть, в этом году копилка сортамента стана 400/200 пополнилась тремя новыми видами проката”, – сказал главный прокатчик-начальник прокатного цеха ДМК Александр Олейник.

На стане 400/200 сейчас выпускается 129 профилеразмеров прокатной продукции.

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