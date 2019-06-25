Украинские машиностроители откроют завод в Польше

“Завод Кобзаренко” (Сумская обл.), который производит сельскохозяйственную технику, к началу 2020 года откроет завод в польском городе Белхатув. Об этом сообщает Agravery.com со ссылкой на владельца предприятия Анатолия Кобзаренко.

По словам владельца предприятия общие инвестиции в проект составят 5 млн евро, из которых 2,3 млн евро в виде гранта (безвозвратно) предоставил Европейский Союз.

«2,3 млн евро нам на безвозвратной основе предоставил ЕС – только за то, что мы будем там производить инновационную продукцию. Эти средства пойдут на погашение кредита в банке, который мы брали под строительство. Согласно бизнес-плану срок окупаемости инвестиций в завод – 5 лет», – рассказал Анатолий Кобзаренко.

Сейчас началось активный этап строительства. «До 1 января 2020 года завод должен быть полностью сдан в эксплуатацию», – сказал Кобзаренко. В основном цехе площадью 5 тыс. кв. м. будут расположены сварочный, покрасочный, токарный и другие участки.

Принятое решение выходить на польский рынок он пояснил тем, что у компании много клиентов в странах ЕС. А при поставке продукции из Сумской области в Европу возникает большое транспортное “плечо”.

“Рядом расположены несколько логистических центров, один из которых принадлежит компании Amazon. Поэтому оттуда будет удобно доставлять клиентам продукцию по всей Европе. Так же, в случае доставки из Польши, нет никаких проблем с таможенным оформлением, отсутствует двойной таможенный тариф, который нужно платить при ввозе и при отгрузке оборудования. Соответственно, ниже накладные расходы и стоимость наших изделий», – пояснил Анатолий Кобзаренко.

Он также отметил, что в Европе очень низкие ставки кредитования производителя и ставки на лизинг техники.

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