Как изменится украинский рынок труб в 2019 году – 4 тезиса Дениса Морозова

Денис Морозов, директор по экономике и финансам компании “Интерпайп” (Днепр) дал интервью “Металл-Эксперт”, опубликованное на сайте компании. Readmetal.com выбрал основные тезисы о перспективах внутреннего рынка труб Украины в 2019 году.

1. Об изменении рынка труб в 2019 году

Мы считаем, что рынок труб ОН и сварных, и бесшовных будет расти соразмерно с ВВП страны. Ничего взрывного с точки зрения спроса и проектов мы не ожидаем. Каждый год говорится о необходимости реализации металлоемких проектов – инфраструктурных, замене систем ЖКХ, но пока существенных инвестиций не видим.

Если говорить о сегменте труб OCTG, здесь все зависит от газодобычи. Украина сейчас интересна и привлекательна для инвестирования в добычу газа, это дает очень высокую доходность. Приходят частные компании, и это хорошо, поскольку позволяет укреплять энергонезависимость страны. А это ведет к увеличению возможностей рынка по объемам потребления и производства трубной продукции.

2. О влиянии газодобывающих компаний на потребление труб в Украине

Действительно, темпы (бурения скважин – readmetal.com) сильно отстают уже сейчас (от графика, заявленного в программе 20/20 Укргазвыдобування – readmetal.com). Но если отставание от графика будет прогрессировать, то это, естественно, негативно повлияет на объемы потребления труб. Для нас это, безусловно, риски. С другой стороны, сформируется отложенный спрос, а это вселяет надежду.

3. О выходе Интерпайп на рынок труб большого диаметра

Мы не рассматриваем себя участниками рынка ТБД. Что касается возможностей нашей (законсервированной – readmetal.com) линии, то она производит специфический типоразмер, мало востребованный на внутреннем рынке – это трубы диаметром 1020 мм. Раньше большие объемы отгружали в Туркменистан, но сейчас там проблемы с финансированием.

В Украине пока нет крупных проектов, обеспечивающих рост потребления ТБД. Если ситуация изменится, мы рассмотрим возможность для подобных инвестиций.

4. Об изменении объемов производства на заводах Интерпайп в 2019 году

Учитывая непростую ситуацию практически на всех стратегических для нас рынках, пока мы планируем отработать с небольшим ростом к уровню прошлого года – порядка 2-3%. Сказать насколько это достижимо – не могу, но снижения производства на этот год не планируем.

Напомним, в 2018 году продажи трубной продукции промышленной компании Интерпайп увеличились на 12% год к году до 668 тыс. тонн.

Промышленная компания Интерпайп – партнер новостей о трубном рынке Украины на сайте readmetal.com. Интерпайп – крупнейший в Украине производитель бесшовных и сварных труб

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