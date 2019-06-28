Почему загрузка вагоностроительных заводов Украины может сократиться

Кабинет министров Украины запретил ввоз в Украину грузовых вагонов из Российской Федерации. Однако запрет вступает в силу с отсрочкой, поэтому есть риск, что транспортные компании будут покупать бывшие в употреблении вагоны из России, а не заказывать новые у вагоностроительных заводов Украины.

Вчера на Правительственном портале было опубликовано Постановление Кабинета министров Украины №535 от 15 мая 2019 года. Документ вносит изменения в список товаров, запрещенных к ввозу на таможенную территорию Украины, происхождением из Российской Федерации.

Документ вступает в силу с 1 юля 2019 года, кроме позиций “8606 30 00 00, 8606 91 80 00, 8606 92 00 00”, ввоз которых будет запрещен с 1 марта 2020 года.

По данным ReadMetal.com, речь идет о грузовых вагонах, а именно:

– полувагоны (код УКТВЭД 8606 920000);

– зерновозы и цементовозы (код УКТВЭД 8606300000);

– крытые вагоны (код УКТВЭД 8606918000).

При этом, скорее всего, в этот период в Украину будут поставляться грузовые вагоны с истекшим сроком эксплуатации или возраст которых, приближается к граничному, так как в России их эксплуатация запрещена. А в Украине действует “процедура продления срока службы вагонов”, которая позволят продлить жизнь вагона на 1,5-2 нормативных срока. Нормативный срок, например, для полувагонов – 22 года. Но в Украине из совокупного вагонного парка в 190 тыс единиц, свыше 113 тыс — с продленным сроком эксплуатации.

По данным украинского производителя грузовых вагонов Аурум Груп, в 2018 году из России в Украину было ввезено около 4 тыс. б/у вагонов. В текущем году это количество может существенно увеличиться.

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