У кого Нибулон купил вагоны-зерновозы

Один из крупнейших аграрных холдингов Украины ООО СП “Нибулон” купил партию хопперов-зерновозов. Об этом сообщается в facebook владельца и генерального директора компании Алексея Вадатурского.

“Для полного счастья у нашей компании уже есть вагоны”, – написал Вадатурский.

Он уточнил, что в компании приняли решение и за очень короткий срок решили этот вопрос. Первая партия уже получена. Алексей Вадатурский не уточнил количество вагонов их производителя.

Как удалось выяснить ReadMetal.com, хопперы-зерновозы такой конструкции выпускает ООО “ОМЗ “Карпаты” (Новый Раздол, Львовская обл.). На предприятии подтвердили, что это их продукция.

“Честно говоря, мы не планировали заказывать вагоны, ведь хорошо понимаем, что именно безответственность и бездействие в управлении логистикой в ​​нашей стране приводит к тому, что все участники рынка страдают. А вагонного парка в Украине достаточно для того, чтобы даже перевозить в два раза больше зерна, только оборот вагонов должен быть из центра Украины в порт 3-4 дня (туда и обратно), а не 10-12, как сегодня. Так что сколько вагонов не добавляй, если эффективность их использования не будет улучшена, то ситуация не изменится, а оборот вагонов даже ухудшится: вагонов постоянно будет не хватать, и они превратятся в склады на колесах”, – сообщил Алексей Вадатурский, уточнив, что приобретение вагонов для “Нибулона” – это прекрасная возможность на каждой цепочке решать свою судьбу.

В июле 2018 года в компании заявляли, что “Нибулон” не планировал и не планирует в будущем покупать вагоны.

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