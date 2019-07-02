Как изменится обработка металлопроката на Херсонской верфи СМГ

На Херсонской верфи Смарт Мэритайм Груп (СМГ) инвестируют более 30 млн грн в модернизацию производства, в том числе на закупку оборудования для обработки металла. Об этом говорится в сообщении компании.

“В первую очередь программа предусматривает приобретение машины порезки металла компании ECKERT(Польша), которая будет установлена вместо одного из газовых OmniMat 70-80-х годов выпуска. Эта машина тепловой резки нового поколения обрабатывает листы металла европейских габаритов в режиме плазменной и газовой резки”, – сообщили в СМГ. Стоимость агрегата составляет около 250 тыс. евро. “Машина позволит заметно улучшить качество и точность резки, увеличит скорость резки. Также добавит новые функции при обработке металла, особенно снятие фасок на толстых листах»,- цитируется главный технолог Херсонской верфи Олег Купянский.

Также будет закуплено компактное и экономичное сварочное оборудование, которое отличается качеством сварочного шва. Стоимость всех аппаратов составит более миллиона гривен. 4 из 15 аппаратов уже поступили от поставщика.

Около 6,5 млн грн. будет выделено на замену компрессоров, что позволит перейти на автоматизированную систему управления и устранить непродуктивные утечки в подаче сжатого воздуха.

Также программа предусматривает капитальный ремонт кранового оборудования и крыш производственных цехов, на эти цели направят порядка 10,5 млн грн.

По Николаевской верфи СМГ планы капитальных инвестиций включают капитальный ремонт дока, модернизацию цеха порезки металла и приобретение сварочного оборудования.

Смарт Мэритайм Груп (СМГ) — крупнейший судостроительный холдинг Украины, объединяющий две судостроительные верфи: Николаевскую и Херсонскую.

Объем производства СМГ в 2018 году составил 610 млн грн, что вдвое больше.

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