6 тезисов главы КВСЗ Владимира Приходько о вагоностроении

В интервью liga.net Владимир Приходько – президент и совладелец Крюковского вагоностроительного завода (КВСЗ, Кременчуг) рассказал о развитии украинского вагоностроительного рынкаи планах КВСЗ на 2018 год. ReadMetal.com выбрал 6 тезисов о работе крупнейшего вагоностроительного завода Украины.

1. О производстве грузовых вагонов в 2019 году

Планируем довести объем до 5000 единиц (против 3,7 тыс. в 2018 году – ReadMetal). Но в 2020 году мы ожидаем кризис, рынок будет стагнировать и очень трудно будет удержаться в показателях.

2. Об основных рынках сбыта

Украина, Беларусь, Прибалтика, Монголия.

3. О поставках грузовых вагонов в адрес Укрзализныци

Из 3700 грузовых вагонов на УЗ приходится всего 250. И слава богу. Ведь почему с ними не хотят торговать. Дорога не хочет давать предоплату, а если подписывает договор, обязательно сорвет сроки оплаты. Они ведут расчет не по факту поставки продукции, а через 45 суток после поставки.

4. О перспективах поставки пассажирских вагонов в ЕС и Таможенный союз

Последние пять лет [на экспорт] не поставляем. До этого поставляли в Казахстан – там более сотни моих вагонов. Но Назарбаев с Путиным перекрыли мне кислород – сказали не покупать в Украине, поскольку она уходит из Таможенного союза. Казахи говорят, так наши вагоны конкурентнее российских. Россияне ответили, что будут делать лучше и закрыли мне доступ к Средней Азии.

На рынок ЕС нас никто не пускает. Обязательным условием участия в тендерах Германии является наличие опыта поставки пассажирских вагонов в Германию: либо в количестве 300 штук, либо на протяжении трех последних лет.

5. О локализации сборки электровозов Alstom

Alstom и Siemens официально предложили нас в качестве партнера немецкой и французской стороны для организации сборки в Украине.

Но УЗ, после того как увидела, что все у нас с локализацией [тепловозов GE] получилось, решила, что они справятся с этим сами – в Запорожье, или Львове (Запорожский электровозоремонтный и Львовский локомотиворемонтный заводы находятся в подчинении УЗ. – Ред).

Справятся, если потратят более 25 млн евро инвестиций на развитие (там нужно строить дополнительную площадку и закупать дополнительное оборудование для 40%-й локализации) и найдут квалифицированный персонал.

6. О разработке новой продукции

Планируем 4-5 новых моделей грузовых вагонов, 2-3 модели пассажирского транспорта. Но тут все гораздо дороже. Если создание грузового вагона обходится в 8-9 млн грн, пассажирская единица обходится в сумму в 10 раз больше.

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