Сколько труб произвели в Украине за 5 мес. 2019 года

За 5 месяцев 2019 года производство труб из черных металлов в Украине увеличилось на 7,1% год к году до 477,7 тыс. тонн. Об этом сообщил fixygen со ссылкой на агентство “Интерфакс-Украина”.

При этом в мае-2019 выпущено 93,1 тыс. тонн трубной продукции против 102,2 тыс тонн в апреле текущего года.

В том числе предприятия, которые входят в состав объединения “Укртрубопром”, в январе-мае 2019 года нарастили производство труб на 8,1% – до 360,8 тыс. тонн, в том числе в мае выпущено 73,7 тыс. тонн.

Выпуск труб на “Интерпайп-НТЗ” за указанный период снизился на 7,9% – до 113,2 тыс. тонн (в мае – 24,1 тыс. тонн), на “Интерпайп НМТЗ” возрос на 4,6% – до 45,9 тыс. тонн (8 тыс. тонн). “Интерпайп Нико Тьюб” нарастил производство на 21,1% – до 179,3 тыс. тонн (37,4 тыс. тонн).

Днепропетровский трубный завод (ДТЗ) нарастил выпуск труб на 29% – до 12 тыс. тонн (в мае – 2,1 тыс. тонн). “Сентравис” – на 10,7%, до 9,3 тыс. тонн нержавеющих труб (1,9 тыс. тонн). Завод “Трубосталь” снизил выпуск труб на 15,4% – до 1,1 тыс. тонн труб (0,2 тыс. тонн).

ММК им. Ильича (не входит в объединение) за пять месяцев нарастил выпуск труб на 12,9% – до 57 тыс. тонн (в мае – 9,9 тыс. тонн). “Коминмет” (не входит в объединение) снизил на 2,9% – до 59,9 тыс. тонн (9,5 тыс. тонн).

Напомним, что основные трубные предприятия Украины в 2018 году увеличили производство труб из черных металлов на 5,2% по сравнению с 2017 годом – до 1102,6 тыс. тонн, в том числе предприятия объединения “Укртрубопром” нарастили производство труб на 12,9% – до 796,3 тыс. тонн.

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