В каких областях Украины проводится больше всего строительных работ

Объем строительных работ в Украине продолжает увеличиваться. «За 5 месяцев предприятия Украины уже выполнили работы почти 52 млрд грн. Это на 26,3% больше, чем за этот же период в прошлом году», – сообщила пресс-служба Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины со ссылкой на заместителя министра Льва Парцхаладзе.

Лидеры среди регионов – Днепропетровская, Харьковская, Одесская области и город Киев.

В сообщении отмечается, что по данным Государственной службы статистики Украины (Госстат), в январе-мае 2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года индекс строительной продукции составил 126,3%. Индекс строительства инженерных сооружений составил 140,6%, жилых зданий – 97,3%, нежилых – 136,2%. При этом, новое строительство, реконструкция и техническое переоснащение составили 78,8% от общего объема выполненных работ. Капитальный и текущий ремонты – 12,8% и 8,4% соответственно.

В Днепропетровской области за 5 месяцев этого года было выполнено строительных работ на 6,5 млрд грн., Харьковской – на 5 млрд грн., Одесской – почти на 4,3 млрд грн., в Киеве – на 12,2 млрд грн.

Приазовье и Донбасс. Туризм и достопримечательности

Путешествия по Украине и другим странам мира. Фоторепортажи