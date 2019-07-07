Сколько грузовых вагонов необходимо украинскому рынку – оценка Укрзализныци

Потенциал украинского рынка грузовых вагонов превышает 64 тыс. единиц. Об этом сообщает ЦТС со ссылкой на Антона Саболевского, директора по стратегическому развитию и инвестиционной политике АО “Укрзализныця” (УЗ).

По его словам, только в собственности АО “Укрзализныця” почти 64 тысяч грузовых вагонов старше 25 лет. Среди них более 17 тыс. полувагонов, более 11 тыс. зерновозов, 6 тыс. цистерн и около 4 тыс. фитинговых платформ и другой подвижной состав.

По словам Антона Саболевского, мультипликатор инвестиций для экономики Украины в вагоны – более 3, а локализация производства более 90%. Компания планирует приобрести 5 тыс. полувагонов в рамках проекта с ЕБРР.

Кроме того, стоимость обновления парка тепловозов “Укрзализныци” в последующие годы оценивается в более чем 13 млрд грн, а потребность в финансировании закупки и модернизации электровозов составляет почти 60 млрд грн до 2025 года.

В частности, из 13 млрд 5,2 млрд грн нужны на приобретение 40 американских тепловозов ТЭ33АС, 1,5 млрд грн – на капремонт 60 тепловозов 2ТЭ116, 2,4 млрд грн – на текущий ремонт локомотивов, 4 млрд грн грн – на восстановление и ремонт маневровых локомотивов.

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