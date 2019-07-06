Как производят металлоконструкции весом 62 тонны каждая

В производственных цехах “Укрсталь Конструкции” (УСК) завершается изготовление двух основных плоских колесных затворов водосливной плотины Днепровской ГЭС (ДнепроГЭС, Запорожье), входящей состав в государственной энергетической компании Укргидроэнерго. Это ответственное гидромеханическое оборудование, отмечается в сообщении УСК.

Масса каждого из гидрозатворов составляет 62 тонны, размеры 13,0 х 10,5 х 10,25 метров.

Заказчик предъявляет высокие требования к данному оборудованию:

– гарантийный срок службы затворов до граничного состояния не менее 35 лет;

– гарантийный срок системы антикоррозионной защиты затворов составляет не менее 15 лет;

– работы выполняются на объекте, представляющем повышенную экологическую опасность.

“Изготовление такого ответственного оборудования возможно только на специализированном предприятии, оснащенном необходимым технологическим оборудованием, станочным парком и квалифицированным инженерно-техническим персоналом, который обеспечит должную подготовку производства, разработку необходимой исполнительной документации, соответствие требованиям действующих нормативных и руководящих отраслевых документов по всем параметрам”, – отмечают в УСК.

Контракт с Укргидроэнерго также предусматривает реконструкцию закладных частей трех пролетов плотины, а также монтаж произведенных затворов.

Технологическая карта производства данного заказа предусматривает использование наиболее прогрессивных и технически совершенных методов обработки металла, оборудование включает в себя не только сварные металлоконструкции, но и узлы, изготовленные литьем, поковкой с последующими механической и термической обработками для достижения гарантированных эксплуатационных параметров оборудования. “После полной обварки швов ригелей, диафрагм, стрингеров и ультразвукового контроля конструкция пройдет в несколько этапов контрольную помарочную сборку с установкой навесных комплектующих (балансирных тележек, уплотнителей и прочих комплектующих). После приемки Заказчиком, Разработчиком и Монтажником последует разборка, антикоррозионное покрытие, отгрузка на площадку, где наши монтажники «УКРСТАЛЬ МОНТАЖ» проведут предустановочную ревизию, монтажную сварку в режиме сборки в единый механизм ЗАТВОРА, установят резиновые уплотнения, проведут ультразвуковой контроль и нанесение финишных слоев покрытия, а затем обеспечат монтаж оборудования и запуск в эксплуатацию”, – говорится в сообщении.

Разработчик проектно-конструкторской документации – СПКТБ ЗАПОРОЖГИДРОСТАЛЬ – головная специализированная организация Украины, выполняющей комплекс работ по проектированию, инжинирингу, авторскому надзору и обследованию механического оборудования и специальных стальных конструкций гидротехнических сооружений объектов энергетики, мелиорации и водного хозяйства.

В сообщении отмечается, что в 2007, 2008, 2010 гг были реализованы аналогичные проекты по всему Днепровскому каскаду для Кременчугской, Днепродзержинской, Днепровской, Каховской, Каневской, Киевской ГЭС.

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