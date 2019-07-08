Как изменилась стоимость металлопроката в Украине в начале июля 2019 года

По данным издательства Металлика в начале июля 2019 года большинство видов металлопроката в Украине подешевело.

В сегменте длинномерного проката арматура подешевела на 44 грн/тонна (-0,24 %). Стоимость уголка и швеллера снизилась на 26 грн/тонна (-0,12 %) и 28 грн/тонна (-0,12 %) соответственно. Котировки балки в течение первой недели июля не изменились.

Позиции нелегированного круга в период с 1 по 8 июля зафиксировались на уровне 20 718 грн/тонна, что соответствует показателям предшествующей недели.

В сегменте листового проката стоимость горячекатаного листа снизилась на 8 грн/тонна (-0,04 %). Цена холоднокатаного листа осталась без изменений.

В трубном сегменте сильнее всего подешевели ВГП трубы, стоимость которых за неделю снизилась на 328 грн/тонна (-1,47 %). Электросварные трубы «просели» на 87 грн/тонна (-0,34 %). Средняя стоимость бесшовных труб снизилась на 8 грн/тонна (-0,02 %).

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