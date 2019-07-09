5 последствий от введения антидемпинговых пошлин на оцинкованный прокат

Введение в Украине антидемпиновых пошлин на оцинкованный плоский прокат происхождением из России и Китая приведет к изменениям на внутреннем рынке такой продукции, говорится в статье GMK.center. Readmetal выбрал основные последствия.

1. Увеличится загрузка украинских заводов

«Загрузка [украинских производителей оцинкованного проката (ОЦП)] может вырасти на 70 тыс. тонн, возможно, на 85 тыс. тонн с учетом вероятного роста украинского рынка уже в 2019 году. Запас свободных мощностей достаточен – на ММК им. Ильича около 80 тыс. тонн (при мощности 400 тыс. тонн в 2018 г. произведено 320 тыс. тонн), на «Юнистиле» – примерно 40 тыс. тонн (100 тыс. тонн и 59 тыс. тонн соответственно)», – цитируется в стутье Дмитрий Хорошун, аналитик ИК Concorde Capital.

2. Часть импорта сможет заместить украинская продукция

Украина в больших объемах экспортирует оцинковку – например, по коду 7210490000 в 2018 году было экспортировано 251 тыс. тонн по средней цене $691/т. По словам Дмитрия Хорошуна, украинские экспортеры оцинковки будут склонны заместить импорт, проходящий по ценам $770-800/т.

3. Импорт уменьшится

«Вследствие введения антидемпинговых пошлин можно ожидать сокращения импорта. Судя по размеру пошлины, российский импорт уменьшится в большей степени, чем китайский. Но нужно учитывать, что хотя китайская продукция низкого качества и пошлина сделает ее дороже, часть импорта все равно сохранится. Уплата пошлины в конечном итоге ляжет на потребителя. Украинские производители не могут полностью обеспечить потребности внутреннего рынка», – считает Андрей Глущенко, аналитик GMK Center.

По мнению Дмитрия Хорошуна, импорт из РФ и Китая сократится, возможно, существенно. В 2018 году из РФ было импортировано около 25 тыс. тонн подпадающего под пошлины проката (+40% к 18 тыс. тонн в 2017 г.), из Китая – 44 тыс. тонн (-30% от 62 тыс. тонн в 2017 г.). При полном обнулении этих объемов импорт упадет примерно на 70 тыс. тонн (по данным за 2018 год).

4. Цены на внутреннем рынке могут увеличиться

С другой стороны, следствием введения пошлин может стать и рост цен на внутреннем рынке. Андрей Глущенко оценивает возможный рост цен на ОЦП в 10-15%. Однако пока это вопрос «дискуссионный», так как цены сильно зависят от количества цинка, то есть это очень неоднородный продукт.

«Возможно, цены не изменятся, если замещение импорта будет происходить за счет менее маржинального экспорта. Кроме того, «Метинвест» высказывал претензии, что импортный прокат (в частности, китайский), который заместится оцинковкой внутреннего производства, – некачественный. То есть, возможно, потребители будут платить немного больше, но за более качественный, более «защищенный» (больше цинка) прокат», – подчеркивает Дмитрий Хорошун.

5. Производители будут инвестировать в развитие

Производителям ОЦП еще нужно довести качественные характеристики продукции до требований покупателей. Кроме того, в ближайшей перспективе украинские производители не смогут своей продукцией «закрыть» сегмент премиальной оцинковки с покрытием 275 г/м2 и выше, которая поставляется преимущественно из стран ЕС.

Приазовье и Донбасс. Туризм и достопримечательности

Путешествия по Украине и другим странам мира. Фоторепортажи