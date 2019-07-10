Енакиевский МЗ начали банкротить, введен мораторий на удовлетворение требований кредиторов

Стартовала процедура банкротства ПАО «Енакиевский металлургический завод» (ЕМЗ, Енакиево), который находится на оккупированной части Донецкой области и ранее входил в Группу Метинвест Рината Ахметова и Вадима Новинского. Об этом сообщает “Олигарх”.

1 июля Хозяйственный суд Донецкой области ввел процедуру распоряжения имуществом ЕМЗ, руководителем которой назначен арбитражный управляющий из Харькова Игорь Шульга. Ключевой пункт вердикта суда, отмечают авторы статьи, «ввести мораторий на удовлетворение требований кредиторов».

Это предприятие еще недавно было одним из ключевых производителей металлопроката в составе Группы Метинвест. Но с 2018 г. контрольный пакет завода переоформлен с «Метинвеста» на кипрскую Sitler Management Limited Ахметова.

Инициатор банкротства завода официально не имеет отношения к группе Рината Ахметова – это малоизвестное ООО «ДП Модификатор» (Запорожье), которое само пережило признание банкротом в прошлом году и с тех пор находится в стадии ликвидации. Требования компании-банкрота к ЕМЗ составили 8,7 млн грн (еще в 2015 г. «ДП Модификатор» продал металлургическому заводу порошковую проволоку и сопутствующую продукцию, но не получил своих денег), и были узаконены решением суда в декабре 2018 года.

“Сейчас инициатор банкротства ЕМЗ управляется юристом из Днепра Сергеем Лященко, но фактически этот процесс контролируется главным кредитором «ДП Модификатор» – компанией «Сапта», также прописанной в Днепре. Ее учредитель – некая Валентина Чернова из Запорожской области, на которую записана еще одна фирма, имевшая пересечения с Лященко – ООО «Молтрейд»”, – сообщает “Олигарх”.

Енакиевский металлургический завод относится к группе проблемных активов Рината Ахметова, о потере контроля над которым «Метинвест» официально сообщил в марте 2017 года. Тогда Группа также сообщила о потере контроля над ЧАО «Енакиевский коксохимпром», ЧАО «Харцызский трубный завод», ЧАО «Комсомольское рудоуправление», ЧАО «Краснодонуголь», ЧАО «Донецккокс» и СП ООО «Метален».

Потому авторы материала предполагают, что в будущем список банкротящихся предприятий Донбасса, главным бенефициаром которых остается Ахметов, будет увеличиваться за счет этих структур.

Согласно отчету за 2017 г, сумма обязательств ЕМЗ (долгосрочных и краткосрочных) приблизилась к 23 млрд грн. Из них значительную часть составили долги перед сотнями сторонних контрагентов, которые через суд требовали вернуть доли.

Теперь же, с введением моратория на удовлетворение требований кредиторов, все эти долги заморожены, а исполнительные производства по их взысканию остановлены.

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