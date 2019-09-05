Где купить металлопрокат в Луцке и Волынской области

Волынская область находится на западе Украины, граничит с Беларусью и Польшей. Областной центр и центр деловой активности региона – город Луцк. Именно здесь реализуется большинство строительных и инфраструктурных проектов, а также расположены крупнейшие металлобазы и сервисные металлоцентры региона. Где же купить металлопрокат?

В 2007-2008 гг., когда объемы потребления металлопроката на внутреннем рынке Украины достигли своего пика за время независимости, крупнейшими промышленными потребителями Волынской области были СКФ Украина (Луцкий подшипниковый завод, Луцк, около 3 тыс. тонн в год), Кузнечно-прессовое предприятие (Ковель, около 1 тыс. тонн, сейчас Ковельсельмаш), завод аппаратуры связи “Искра” (Луцк, ок. 500 тонн) и другие. В 2009 году, несмотря на разразившийся финансово-экономический кризис, СКФ Украина увеличил потребление металлопроката более чем в да раза. Параллельно в Луцке появился еще один крупный потребитель – “Модерн-Экспо”. На сегодняшний день эта компания является одним из крупнейших в Восточной Европе производителей торгового оборудования.

В 2007-2008 гг. в Волынской области работало три основных металлоторговых компании:

- УГМК (с филиалами в Луцке, Ковеле и Нововолынске);

– Волыньголовпостач (входил в состав региональной торговой группы “Захисталь”);

– Комэкс.

За последние 10 лет с рынка ушла торговая группа “Захидсталь”. УГМК сначала сократила присутствие в регионе до 1 сервисного металлоцентра, а в 2019 году закрыла и филиал в Луцке.

Сегодня в Волынской области присутствуют такие сетевые трейдеры, как Вартис, АВ Металл Групп, Металлоцентры КОМЭКС (в Луцке и Ковеле). Есть региональный торговый партнер у ООО “Метинвест-СМЦ”. Ранее это был луцкий филиал КОМЭКСа. Сейчас это право получила местная компания “Днипро”.

Из местных игроков можно выделить металлобазу Волмет Плюс, которая находится в селе Пидгайцы в пригороде Луцка и ВолыньСталь – волынского производителя металлочерепицы и других изделий из х/к плоского проката с защитными покрытиями.

В последние годы в Луцке активно развивается жилищное строительство. Также реализуется несколько крупных государственных проектов. Например, строительство военных казарм в военном аэропорту Луцка.

В частном секторе активно работает СКФ Украина, Модерн-Экспо и другие металлопотребляющие предприятия, продукция которых ориентирована на экспорт. Построено несколько крупных торгово-развлекательных центров (ПортCity, Промінь и др.).

Донбасс и Приазовье

Путешествия по Украине и другим странам мира. Фоторепортажи