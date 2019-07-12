Производство чугуна, стали и проката в Украине за 6 мес. 2019 года – Укрметаллургпром

Производство чугуна, стали и проката в Украине по итогам 1 полугодия 2019 года незначительно увеличилось год к году. Об этом говорится в сообщении ОП “Укрметаллургпром” по итогам балансового совещания. В частности, в июне 2019 года произведено:

– чугуна – 1,52 млн тонн (91% относительно мая 2019 г.);

– стали – 1,66 млн тонн (91%);

– проката – 1,50 млн тонн (86%).

За 6 месяцев 2019 г. произведено:

– железорудного концентрата – 31,62 млн тонн (105% относительно аналогичного периода 2018 г);

– агломерата – 15,80 млн тонн (102%);

– окатышей – 10,93 млн тонн (103%);

– кокса валового (6% вл.) – 5,19 млн тонн (97%);

– чугуна – 10,24 млн тонн (101%);

– стали – 10,93 млн тонн (105%);

– проката – 9,42 млн тонн (102%);

– трубной продукции – 0,56 млн тонн (104%).

По состоянию на 9 июля 2019 года, из основных действующих производственных мощностей в эксплуатации находятся: 17 из 21 доменных печей, 7 из 9 мартеновских печей, 13 из 16 конвертеров, 6 из 15 электропечей и 15 из 15 машин непрерывного литья заготовки.

Прогноз производства в августе 2019 года

В августе 2019 года прогнозируется производство основных видов продукции в следующих объемах: чугуна – порядка 1,8 млн тонн, стали – 1,8 млн тонн, проката – 1,6 млн тонн.

Обеспечение железорудным сырьем

В июне 2019 г. на металлургические предприятия поставлено порядка 2,2 млн тонн железорудного сырья (на уровне мая 2019 г.). По импорту в июне ЖРС не завозилось.

За 6 месяцев 2019 года на отечественные предприятия поступило порядка 14,6 млн тонн железорудного сырья (все украинского происхождения; 95% относительно аналогичного периода 2018 года).

Экспорт ЖРС в июне 2019 г. составил порядка 3,42 млн тонн (91% относительно мая 2019 г.), а за 6 месяцев 2019 г. – 20,75 млн тонн (112% относительно аналогичного периода 2018 г.).

Обеспечение коксующимися углями

В июне 2019 г. на коксохимические предприятия поставлено 0,95 млн тонн коксующихся углей (74% относительно мая 2019 г.), из которых:

– украинского происхождения – 0,31 млн тонн (128% относительно мая 2019 г.);

– импортируемых – 0,64 млн тонн (64% относительно мая 2019 г.).

Всего за 6 месяцев 2019 г. на коксохимические предприятия поступило 7,09 млн тонн углей для коксования (99% относительно аналогичного периода 2018 года), из которых:

– украинского происхождения – 1,44 млн тонн (102% относительно аналогичного периода 2018 г.);

– импортируемых – 5,65 млн тонн (98% относительно аналогичного периода 2018 г.).

Доля импортных углей в общем объеме поставок за 6 месяцев 2019 г. составила 79,7% против 80,4% в аналогичном периоде 2018 г.

Обеспечение коксом

В июне 2019 г. на украинские металлургические предприятия поставлено 670 тыс. тонн кокса (сухой вес, 79% относительно мая 2019 г.), из которых:

– украинского происхождения – 660 тыс. тонн (85% относительно мая 2019 г.);

– импортируемого – 10 тыс. тонн (17% относительно мая 2019 г.).

Общий объем кокса, полученного металлургами за 6 месяцев 2019 г., составил 4,7 млн тонн (98% относительно аналогичного периода 2018 года), из которого:

– украинского происхождения – 4,39 млн тонн (97% относительно аналогичного периода 2018 г.);

– импортируемого – 0,31 млн тонн (122% относительно аналогичного периода 2018 г.).

При этом доля импортного кокса в общем объеме поставок составила 6,6% против 5,3% в аналогичном периоде 2018 года.

Обеспечение привозным металлоломом

В июне 2019 года ломозаготовительными организациями заготовлено 324 тыс. тонн металлолома (90% относительно мая 2019 г.), из которых на отечественные металлургические предприятия в качестве привозного поставлено 324 тыс. тонн (92% относительно мая 2019 г.), на экспорт металлолом не поставлялся (в мае 2019 г. экспорт металлолома составил 8 тыс. тонн).

За 6 месяцев 2019 г. из заготовленных 1725 тыс. тонн металлолома (91% относительно аналогичного периода 2018 г.) украинским потребителям в качестве привозного поставлено 1688 тыс. тонн (103% относительно аналогичного периода 2018 г.), экспортировано 37 тыс. тонн (14% относительно аналогичного периода 2018 г.).

Природный газ и электроэнергия

В июне 2019 г. украинскими металлургическими предприятиями потреблено порядка 150 млн куб.м природного газа (107% относительно мая 2019 г.).

Всего за 6 месяцев 2019 г. отечественная металлургия потребила порядка 890 млн куб.м природного газа (95% относительно аналогичного периода 2018 г.).

Потребление электроэнергии металлургическими предприятиями в июне 2019 г. составило порядка 950 млн кВт*ч (97% относительно мая 2019 г.), а за 6 месяцев – порядка 5,8 млрд кВт*ч (98% относительно аналогичного периода 2018 г.).

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