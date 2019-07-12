В Украине появился еще один производитель оцинкованной проволоки

ООО “Ваяра” (Харьков) расширило производственные мощности, организовав выпуск оцинкованной проволоки. Об этом говорится в сообщении металлоторговой компании VIKANT, которая является поставщиком сырья – катанки.

“Компания VIKANT полностью обеспечила потребность в катанке предприятия по изготовлению проволоки”, – сообщили в металлоторговой компании. На уточняющий вопрос ReadMetal в VIKANT ответили, что речь об ООО “Ваяра”.

Эта компания ранее специализировалась на холодном волочении проволоки, а сейчас расширила свои возможности и открыла производство оцинкованной и черной проволоки, термически обработанной, разных диаметров.

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В сообщении VIKANT уточняется, что суть изготовления проволоки состоит в процессе обработки металла давлением, который характеризуется постепенным однократным или многократным протягиванием катанки через специальный волочильный инструмент. Этот процесс поэтапно уменьшает поперечное сечение исходной заготовки (катанки).

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