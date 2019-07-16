В Нибулон показали строительство 140-метрового судна

На судостроительно-судоремонтном заводе “Нибулон” (Николаев) полностью завершено формирование носовой части корпуса 140-метрового судна-перегружателя. Об этом говористя в сообщении пресс-службы компании “Нибулон”.

На этой неделе была установлена последняя и самая большая по размерам секция носовой части корпуса судна, масса которой 20 тонн. Сейчас осталось смонтировать самые ответственные конструкции: секции колонн двух полноповоротных грузовых кранов от немецкого производителя Liebherr-MCCTEC Rostock GmbH, с рабочей нагрузкой в ​​45 тонн каждый. “Также продолжается монтаж судовых систем (52 единицы), фундаментов под оборудование, сбор электрораспределительных устройств и установка палубного оборудования, дверей, иллюминаторов, трапов, леерного ограждения, доизоляцонного насыщения и т.п. Готовые помещения проходят проверку на конструктивность, красятся”, – уточняется в сообщении.

Судно будет введено в эксплуатацию в сентябре текущего года.

Также продолжается закупка металла и других необходимых материалов для изготовления секций первого заказа несамоходных судов-площадок открытого типа проекта В1500. “Всего производственной программой судостроительного завода «НИБУЛОН» предусмотрено строительство и спуск на воду до конца этого года четырех таких судов, предназначенных для перевозки контейнеров, генеральных и навалочных грузов, в том числе песка, гравия, пакетированных грузов, леса и лесоматериалов и др.”, – уточняют в пресс-службе компании.

Кроме того, продолжается проектирование и закупочная кампания для следующих заказов – портовых буксиров толкателей-кантователей проекта Т410, а также обслуживание и ремонт грузового флота компании.

За первое полугодие 2019 судостроительный завод ввел в эксплуатацию 4 буксира проекта POSS-115, выполнил ремонт и плановое обслуживание 16 грузовых и пассажирских судов.

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